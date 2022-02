Pontina, al via da lunedì i lavori di manutenzione di un sottopasso: tutte le info (Di domenica 13 febbraio 2022) Inizieranno lunedì 14 febbraio i lavori di manutenzione di un sottopasso situato al km 19, 500 della Strada Statale Pontina. Eseguiti nella fascia orario che va dalle 22 alle 6, i lavori verranno effettuati dalla società Astral Spa. lavori di matutenzione di un sottopasso, chiusure e deviazioni Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti si rende necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Terracina dal km 15,070 al 21,160 con obbligo di uscita allo svincolo per Tor de Cenci/Spinaceto sud e la relativa chiusura della rampa che da Tor de Cenci/Spinaceto sud si immette al km 15,680, della rampa che al km 16,980 consente l’uscita dalla SS 148 Pontina e delle rampe che da via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) Inizieranno14 febbraio ididi unsituato al km 19, 500 della Strada Statale. Eseguiti nella fascia orario che va dalle 22 alle 6, iverranno effettuati dalla società Astral Spa.di matutenzione di un, chiusure e deviazioni Per consentire lo svolgimento deie garantire la sicurezza degli utenti si rende necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Terracina dal km 15,070 al 21,160 con obbligo di uscita allo svincolo per Tor de Cenci/Spinaceto sud e la relativa chiusura della rampa che da Tor de Cenci/Spinaceto sud si immette al km 15,680, della rampa che al km 16,980 consente l’uscita dalla SS 148e delle rampe che da via ...

Advertising

CorriereCitta : Pontina, al via da lunedì i lavori di manutenzione di un sottopasso: tutte le info - VAIstradeanas : 17:40 #SS7 Traffico da Terracina/Innesto Ss213 Via Flacca a Bivio Per Terracina/Innesto Ss148 Pontina.Velocità:14Km/h - romatoday : Lavori al sottopasso di via Pontina: strada chiusa in direzione Terracina - ArturoPanebian1 : @michele_geraci Convogli militari russi percorrere la via Pontina, mentre medici Cubani e Venezuelani venivano a pr… - Rosario94429217 : @repubblica LA PONTINA L APPIA L AURELIA LA FLAMINIA E LA VIA PRE' -