Pechino 2022 | Cio su caso Valieva | “Decisione Tas solo su revoca sospensione”

(Di domenica 13 febbraio 2022) “Dobbiamo trattare questa situazione con estrema cautela: c’è in corso un procedimento, ci sarà un risultato e il 15 ci sarà una gara”. Queste le parole di Christophe Dubi, direttore esecutivo Cio per i Giochi Olimpici, riguardo alla vicenda relativa a Kamila. “Vogliamo che unavenga presa il prima possibile – ha invece dichiarato Mark Adams, portavoce del Comitato Olimpico Internazionale – La giustizia in tutti i Paesi è lenta, qui le cose stanno andando invece molto rapidamente e vogliamo una soluzione il più celere possibile”. Adams ha infine precisato che ladel Tas, attesa per lunedì, “verteràsullao nondella. Ilnella sua totalità verrà riveduto in futuro”. SportFace.

Advertising

Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Tutte le medaglie dell'Italia a #Pechino2022. Con l'argento di Moioli e Visintin nello snowboard a… - sportface2016 : #Beijing2022 , #Cio su caso #Valieva: 'Decisione #Tas solo su revoca sospensione' - MediasetTgcom24 : Pechino 2022, registrati 3 nuovi casi di coronavirus #23gennaio #giochidipechino2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Vittoria anche per la capolista Svezia, ancora imbattuta . Oggi, tuttavia, Niklas Edin ha sudato le proverbiali sette camice per sconfiggere in rimonta 6 - 4 la Norvegia, grazie ad una mano rubata da ...Ma la gioia azzurra dura poco perché la Russia, viva più che mai, approfitta di due defaillance di Mosaner , siglando nuovamente altri tre punti e mettendo alle strette gli azzurri che, però, trovano ...“Dobbiamo trattare questa situazione con estrema cautela: c’è in corso un procedimento, ci sarà un risultato e il 15 ci sarà una gara”. Queste le parole di Christophe Dubi, direttore esecutivo Cio per ...Com’è ormai noto, una quantità eccessiva di neve in caduta su Pechino e dintorni ha obbligato alla cancellazione della seconda prova di discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali 2022 ...