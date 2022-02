Pagelle Lecce-Benevento 1-1 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Gara intensa atrache termina con un pareggio per 1-1. Difese ordinate, portieri attenti e tanto spettacolo. Il match si sblocca nel primo tempo con l’autogol di Calabresi e poi col pareggio di Strefezza. Pugliesi che rimangono primi, in testa alla classifica, ma sono ora tallonati da Cremonese e Pisa, ad un punto. Campani sesti, a -5 dalla vetta. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DELLA GARA(4-3-3): Gabriel 5.5; Calabresi 4.5, Lucioni 6.5, Tuia 5.5 (18? st Gendrey 6), Barreca 5.5 (1? st Gallo 5.5); Majer 6.5 (1? st Farago sv, 5? st Helgason 5.5), Blin 5.5, Gargiulo 6; Strefezza 7.5 (35? st Ragusa sv), Coda 5.5, Listowski 5.5. In panchina: Plizzari, Samooja, Simic, Vera, Bjorkengren, Di Mariano. Allenatore: Baroni 5.5.(4-3-3): Paleari 6.5; Letizia 6.5, ...