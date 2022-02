"Non c'è fondamento". Quei dubbi sul ricorso di Conte (Di domenica 13 febbraio 2022) L'avvocato Lorenzo Borrè "stronca" il ricorso del MoVimento 5 Stelle: "Dire che l'associazione non era a conoscenza di un proprio regolamento e che lo hanno scoperto solo dopo l'ordinanza cautelare non è sostenibile". Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 febbraio 2022) L'avvocato Lorenzo Borrè "stronca" ildel MoVimento 5 Stelle: "Dire che l'associazione non era a conoscenza di un proprio regolamento e che lo hanno scoperto solo dopo l'ordinanza cautelare non è sostenibile".

