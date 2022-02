Moioli: «Il bronzo di Omar mi ha gasata. Per la prima volta sono andata alla premiazione di un compagno» (Di domenica 13 febbraio 2022) L’undicesima medaglia olimpica per l’Italia è arrivata dallo snowboard cross a squadre. Un argento, conquistato da Michela Moioli, 26 anni, e Omar Visintin, 32. Nella sua gara, la Moioli aveva rimediato ferite ed escoriazioni, le caviglie erano mal messe, come l’anima, scrive Repubblica, ma ha reagito grazie a Omar, che l’ha trascinata alla vittoria. “Lo sconfitto di Sochi e PyeongChang che rialza la donna simbolo dello snowboard in Italia”. Lo ha raccontato, a caldo, la stessa Moioli. «Ero in down, negli ultimi due giorni ho fatto fisioterapia alle caviglie, poi Omar ha preso il bronzo e mi sono gasata tantissimo. Per la prima volta sono andata ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) L’undicesima medaglia olimpica per l’Italia è arrivata dallo snowboard cross a squadre. Un argento, conquistato da Michela, 26 anni, eVisintin, 32. Nella sua gara, laaveva rimediato ferite ed escoriazioni, le caviglie erano mal messe, come l’anima, scrive Repubblica, ma ha reagito grazie a, che l’ha trascinatavittoria. “Lo sconfitto di Sochi e PyeongChang che rialza la donna simbolo dello snowboard in Italia”. Lo ha raccontato, a caldo, la stessa. «Ero in down, negli ultimi due giorni ho fatto fisioterapia alle caviglie, poiha preso ile mitantissimo. Per la...

