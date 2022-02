Milan-Sampdoria in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 13 febbraio 2022) I rossoneri di Pioli ospitano i blucerchiati di Giampaolo nel lunch match della 25ª giornata di Serie A: dove vedere Milan-Sampdoria Il Milan di Stefano Pioli sfida la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo nel lunch match della 25ª giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri sono attualmente terzi in classifica con 52 punti, ma in caso di successo si porterebbero in vetta alla graduatoria, superando Napoli e Inter; i blucerchiati occupano la sedicesima posizione a quota 23 e non possono permettersi passi falsi, salvo farsi risucchiare in zona retrocessione. Milan-Sampdoria: la partita si giocherà domenica 13 febbraio 2022, nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d’inizio alle ore 12.30. A dirigere il match sarà il signor ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) I rossoneri di Pioli ospitano i blucerchiati di Giampaolo nel lunch match della 25ª giornata di Serie A:vedereIldi Stefano Pioli sfida ladell’ex Marco Giampaolo nel lunch match della 25ª giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri sono attualmente terzi in classifica con 52 punti, ma in caso di successo si porterebbero in vetta alla graduatoria, superando Napoli e Inter; i blucerchiati occupano la sedicesima posizione a quota 23 e non possono permettersi passi falsi, salvo farsi risucchiare in zona retrocessione.: la partita si giocherà domenica 13 febbraio 2022, nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza dio, con fischio d’inizio alle ore 12.30. A dirigere il match sarà il signor ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - genovatoday : 'Forza Manolo': Samp in campo con una maglia speciale per Gabbiadini - DiogoDalott : RT @_enz29: Calendario del Milan fino alla sosta Sampdoria Salernitana Napoli Empoli Cagliari Possono perdere punti solo contro il Na… - Dario56477240 : RT @_enz29: Calendario del Milan fino alla sosta Sampdoria Salernitana Napoli Empoli Cagliari Possono perdere punti solo contro il Na… - tommyadhip : RT @MilanEye: ?? OFFICIAL Milan XI vs. Sampdoria: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Leao;… -