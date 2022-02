Limbiate | 44 controlli | 3 persone espulse | una con droga e un arresto

Advertising

buongior1 : CONTROLLI SERALI A LIMBIATE -

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate controlli

... personale della questura di Monza e della Brianza, integrato da equipaggi del reparto prevenzione crimine e della polizia locale, ha effettuato miratinel comune di. Nel corso ...... come Seregno e: "Non smetterò mai di dire che i lampeggianti delle forze dell'ordine sono ... Gli agenti hanno inoltre svolto oltre millefinalizzati al rispetto delle norme per il ...Espulsioni, segnalazioni per stupefacenti e un arresto. A Limbiate serata di controlli della polizia di Stato e della polizia locale. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e ...Limbiate. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio e nell’ottica di una distribuzione dei servizi della Questura nell’ambito del territorio provinciale ...