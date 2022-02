L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: la seconda puntata in onda su Rai1. Le anticipazioni (Di domenica 13 febbraio 2022) Il terzo capitolo della fortunata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante continua il suo viaggio in televisione. Domenica 13 febbraio 2022 va in onda su Rai1 la seconda attesissima puntata della fiction che settimana scorsa ha vinto a mani bassi la gara degli ascolti con oltre il 20% di share. Un ritorno veramente scoppiettante quello della serie del regista Daniele Luchetti che racconta delle vicende di Elena e Lila, interpretate rispettivamente dalle giovani attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Le anticipazioni della trama del nuovo appuntamento con L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta che domenica 13 febbraio mostrerà al pubblico di Rai1 i due episodi dal ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Il terzo capitolo della fortunata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante continua il suo viaggio in televisione. Domenica 13 febbraio 2022 va insulaattesissimadella fiction che settimana scorsa ha vinto a mani bassi la gara degli ascolti con oltre il 20% di share. Un ritorno veramente scoppiettante quello della serie del regista Daniele Luchetti che racconta delle vicende di Elena e Lila, interpretate rispettivamente dalle giovani attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Ledella trama del nuovo appuntamento condi chie di chiche domenica 13 febbraio mostrerà al pubblico dii due episodi dal ...

