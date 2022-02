Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 13 febbraio 2022

(Di domenica 13 febbraio 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nella diciottesima puntata del 13, tra glilo scrittore, giornalista ed “esploratore dell’insolito” Massimo Polidoro e l’artista italiano di fama internazionale, specializzato in arte urbana, Jorit., streaming E’ possibile vederein streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Al “Kilimangiaro” su Rai 3 ospiti Massimo Polidoro e Jorit - bassottoso : @casanovaxxxxx Su Rai 3 danno Kilimangiaro. - camilaraznovich : RT @MontiFrancy82: @GassmanGassmann tra gli ospiti del #Kilimangiaro su Rai 3 @camilaraznovich - MontiFrancy82 : @GassmanGassmann tra gli ospiti del #Kilimangiaro su Rai 3 @camilaraznovich - SMSNEWSOFFICIAL : @GassmanGassmann tra gli ospiti del #Kilimangiaro su Rai 3 @camilaraznovich -

Ultime Notizie dalla rete : Kilimangiaro Rai

Ha firmato 210 servizi come regista per1 e ha prodotto 30 documentari per1,2 e3. Per la rubrica "" in onda su3, Bracali realizza dal 2017 una serie di documentari ......ea 1.327.000 (7.2%). Su Rete 4 Filo da Torcere ha registrato 338.000 spettatori con il 2%. Su La7 Amore mio aiutami ha appassionato 237.000 spettatori (share dell'1.4%). Su...Domenica pomeriggio tocca al comune di Riccia nell’ambito della trasmissione di Rai 3 “Alle falde del Kilimangiaro” condotta da Camilla Raznovich. In questa IX edizione sarà proprio il paese fortorino ...Ha firmato 210 servizi come regista per Rai 1 e ha prodotto 30 documentari per Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Per la rubrica “Kilimangiaro” in onda su Rai 3, Bracali realizza dal 2017 una serie di documentari ...