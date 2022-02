Il vescovo cattolico di Kiev: 'Ucraina integralmente indipendente e respinga ogni desiderio imperialista' (Di domenica 13 febbraio 2022) No alla Russia e no a mani straniere sul paese. 'L' Ucraina deve restare integralmente indipendente, respingendo i pensieri e i desideri imperialistici di qualsiasi vicino': lo ha detto oggi ... Leggi su globalist (Di domenica 13 febbraio 2022) No alla Russia e no a mani straniere sul paese. 'L'deve restare, respingendo i pensieri e i desideri imperialistici di qualsiasi vicino': lo ha detto oggi ...

