I legami tra neofascisti e apparati dello Stato | i documenti del “nero” Vinciguerra all’archivio Flamigni di Roma

(Di domenica 13 febbraio 2022) È in costruzione il Fondopresso l’Archivioche, dalla nuova sede nel quartiereno della Garbatella, prosegue la sua lenta ma inesorabile navigazione tra carte,e battaglie per la verità. Il Fondo conterrà articoli, riflessioni e appunti raccolti nel corso della sua detenzione dall’ex ordinovista Vincenzo, catanese vissuto ad Udine, responsabile dell’uccisione di tre carabinieri a Peteano in Friuli, il 31 maggio 1972. Arreuna prima volta nel 1979 e poi nel 1984,decise di raccontare come andarono i fatti di Peteano non ‘chiamando in correità’ altri ma spiegando poi la sua scelta in due libri dai titoli significativi: Camerati, addio e Ergastolo per la libertà. La decisione di ospitare il Fondo mostra ...