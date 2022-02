Don Matteo, Terence Hill ammette: «Avrei continuato» (Di domenica 13 febbraio 2022) La nuova stagione di Don Matteo sta per tornare in televisione, ma i fan della longeva fiction Rai dovranno fare i conti con un addio molto importante. Stiamo parlando di Terence Hill, che lascerà il posto a Raoul Bova. L'attore ha ammesso che avrebbe continuato volentieri a recitare nei panni del sacerdote più amato della tv, ma le sue proposte sono state rifiutate. Don Matteo: Terence Hill vuota il sacco Da giovedì 10 marzo 2022 torna su Rai1 la nuova stagione di Don Matteo, una delle fiction più longeve della televisione di Stato. I telespettatori non vedono l'ora di godersi le nuove avventure dei propri beniamini, ma da tempo sanno che dovranno fare i conti con un importante addio. Stiamo parlando di Terence Hill, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 13 febbraio 2022) La nuova stagione di Donsta per tornare in televisione, ma i fan della longeva fiction Rai dovranno fare i conti con un addio molto importante. Stiamo parlando di, che lascerà il posto a Raoul Bova. L'attore ha ammesso che avrebbevolentieri a recitare nei panni del sacerdote più amato della tv, ma le sue proposte sono state rifiutate. Donvuota il sacco Da giovedì 10 marzo 2022 torna su Rai1 la nuova stagione di Don, una delle fiction più longeve della televisione di Stato. I telespettatori non vedono l'ora di godersi le nuove avventure dei propri beniamini, ma da tempo sanno che dovranno fare i conti con un importante addio. Stiamo parlando di, ...

Don Matteo, Terence Hill rompe il silenzio sul suo addio: “Avrei continuato” Lanostratv Matteo e Martina giurano amore eterno davanti a San Valentino: «Una storia senza tempo» Insieme a Don Luca abbiamo ripercorso le tappe salienti della nostra storia, imparato a ponderare e a vivere al meglio le dinamiche di coppia». Martina e Matteo convivono da quasi cinque anni: «Io – ...

