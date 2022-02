Doha | Musetti nel main draw | Fabbiano a un passo

(Di domenica 13 febbraio 2022) Nel “Qatar ExxonMobil Open”, torneo ATP 250 sul cemento trasmesso in diretta da SuperTennis, Lorenzo esordirà con un qualficato. Nelle "quali" il pugliese domina la wild card locale Alharrasi e si gioca un posto in tabellone con il portoghese Sousa

L'ottimo dritto di Fabbiano ha limitato le potenzialità di Sousa con lo stesso fondamentale, così da raggiungere il primo turno dell'Atp di; raggiunto Lorenzoin main draw. IL TABELLONE ...Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell'Atp 250 di2022, evento in programma da lunedì 14 a sabato 19 febbraio. Il canadese Denis Shapovalov è il ...nel main draw è LorenzoIl tabellone principale dell’Atp 250 di Doha 2022, evento di scena sul cemento outdoor da ... L’unico azzurro in tabellone corrisponde a Lorenzo Musetti, giovane e talentuoso interprete del tennis ...L’ottimo dritto di Fabbiano ha limitato le potenzialità di Sousa con lo stesso fondamentale, così da raggiungere il primo turno dell’Atp di Doha; raggiunto Lorenzo Musetti in main draw.