Di Biagio | “Tonali? Più vicino a Gattuso che a Pirlo” | Serie A News

(Di domenica 13 febbraio 2022) Luigi Di, ex calciatore ed ex C % t dell'Italia Under-21, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sandro, centrocampista del Milan

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Tonali

Luigi Di Biagio, ex ct dell'Under 21, ha parlato a DAZN di Sandro Tonali: "In Nazionale abbiamo sempre pensato che fosse più vicino a Gattuso che a Pirlo, ma è comunque un calciatore universale. L'ho ... Intervenuto nel pre partita di Milan-Sampdoria, Gigi Di Biagio, che in passato ha allenato Sandro Tonali in nazionale, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN.