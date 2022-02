"Defecavo in un Vietnam di tappi di bottiglia. Virginia Raffaele, il dramma privato. Cosa era costretta a fare (Di domenica 13 febbraio 2022) Virginia Raffaele torna nei teatri con Samusà, il suo nuovo spettacolo e in una intervista a Radio Deejay oltre a promuovere il tour parla della sua infanzia vissuta in un luna park. "Stavo lì le ore a defecare in un Vietnam di tappi di gomma. Quando dovevo fare i bisognino", racconta l'attrice, "mia madre apriva un paravento, metteva lì il vasino e io stavo lì le ore. Provateci voi a farla con 30 persone che sparano, il mio incubo era che cadesse il paravento. Dietro le spalle avevo un frigo con bitter e succhi di frutti da dare in premio. Mentre stavo lì, mia madre mi chiedeva: 'Passami un bitter, passami un succo' e non riuscivo ad andare in bagno". Un racconto che ha ispirato una battuta a Nicola Savino, conduttore di Radio Deejay: "Quindi cacca e succhi di frutta, un saluto ai Nas". "Ma i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022)torna nei teatri con Samusà, il suo nuovo spettacolo e in una intervista a Radio Deejay oltre a promuovere il tour parla della sua infanzia vissuta in un luna park. "Stavo lì le ore a defecare in undidi gomma. Quando dovevoi bisognino", racconta l'attrice, "mia madre apriva un paravento, metteva lì il vasino e io stavo lì le ore. Provateci voi a farla con 30 persone che sparano, il mio incubo era che cadesse il paravento. Dietro le spalle avevo un frigo con bitter e succhi di frutti da dare in premio. Mentre stavo lì, mia madre mi chiedeva: 'Passami un bitter, passami un succo' e non riuscivo ad andare in bagno". Un racconto che ha ispirato una battuta a Nicola Savino, conduttore di Radio Deejay: "Quindi cacca e succhi di frutta, un saluto ai Nas". "Ma i ...

