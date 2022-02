Crisi Ucraina, il segretario di Stato Usa Blinken: “Se la Russia sceglie la via dell’aggressione la nostra risposta sarà rapida e severa” (Di domenica 13 febbraio 2022) “Sottolineo che se la Russia sceglie la via dell’aggressione e invade ulteriormente l’Ucraina, la risposta degli Stati Uniti e dei nostri alleati sarà rapida, congiunta e severa”. Cosi’, il segretario di Stato americano Antony Blinken, durante una conferenza stampa congiunta con le controparti giapponesi e sudcoreane. “La via diplomatica – continua Blinken – rimane aperta”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) “Sottolineo che se lala viae invade ulteriormente l’, ladegli Stati Uniti e dei nostri alleati, congiunta e”. Cosi’, ildiamericano Antony, durante una conferenza stampa congiunta con le controparti giapponesi e sudcoreane. “La via diplomatica – continua– rimane aperta”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Mosca: 'Gli Usa hanno bisogno di una guerra' #ucraina #russia #usa - luigidimaio : Ho presieduto questo pomeriggio una riunione operativa all’Unità di Crisi della Farnesina sulla situazione in… - MediasetTgcom24 : La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina #ucraina #russia #usa - twittdipopolo : Nuove frontiere della disinformazione: 'Biden sta installando missili in Ucraina'. In Ucraina non ci sono missili… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Crisi in Ucraina, il Papa chiede ai politici ogni sforzo per la pace #papa #angelus #ucraina #papafrancesco https://t… -