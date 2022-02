Così la Costituzione verde ammazzerà l’impresa

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 13 febbraio 2022) di Fabio Massimo Nicosia* Con una rapidità con pochi precedenti, il Parlamento ha approvato a meno di tre mesi dalla precedente votazione la riforma costituzionale degli articoli 9 e 41. Tale fretta è sospetta, anzi, direbbe un avvocato, confessoria, dato che le ragioni reali, non quelle affidate alla retorica, di tali modifiche sono piuttosto evidenti. Particolarmente grave appare la modifica dell’articolo 9, dato che tale norma rientra tra quei “Principi fondamentali”, che sono sempre stati ritenuti immodificabili, o quantomeno non modificabili negli elementi essenziali, mentre qui gli elementi essenziali vengono profondamente alterati. Addio libertà in onore del green La ragione reale più evidente è di dotare di fondamento costituzionale tutto quanto ci cadrà addosso d’ora in avanti sul piano della riduzione delle libertà e dei diritti primari, questa volta non più in nome della ...