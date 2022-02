Conte: «Per me è difficile pensare al quarto posto, sono abituato ad altro» (Di domenica 13 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Tottenham Un Antonio Conte amareggiato ha parlato dopo la sconfitta del Tottenham contro il Wolverhampton. Le sue dichiarazioni: «Per me è molto difficile pensare al quarto posto, perché sono solito giocare per altri obiettivi. Non sono stupido, so che dobbiamo combattere facendo il nostro meglio fino alla fine. Ma realisticamente gli obiettivi sono diversi dalle aspettative dell’ambiente. Qualcuno doveva dirlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Tottenham Un Antonioamareggiato ha parlato dopo la sconfitta del Tottenham contro il Wolverhampton. Le sue dichiarazioni: «Per me è moltoal, perchésolito giocare per altri obiettivi. Nonstupido, so che dobbiamo combattere facendo il nostro meglio fino alla fine. Ma realisticamente gli obiettividiversi dalle aspettative dell’ambiente. Qualcuno doveva dirlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

