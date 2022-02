Choc in città, ucciso in strada con 10 colpi di pistola. Carabinieri, polizia e 118 sul posto: killer in fuga (Di domenica 13 febbraio 2022) Una sparatoria in pieno centro. E un uomo riverso a terra, senza vita. Si tratta del 72enne Francesco De Florio De Grandis. È così che questa mattina, domenica 13 febbraio, la comunità di Lanciano, in provincia di Chieti, si è svegliata di soprassalto. Erano circa le otto quando in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita si sono uditi degli spari. Secondo le testimonianze sono stati almeno una decina i colpi sparati. L’uomo è uscito come sempre di casa per recarsi in centro. Ma, fatti pochi passi, circa un centinaio di metri, il 72enne è stato raggiunto da una grandinata di colpi di pistola ed è caduto a terra. Immediati i soccorsi, ma al loro arrivo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo del delitto sono arrivate le auto di polizia, Carabinieri ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Una sparatoria in pieno centro. E un uomo riverso a terra, senza vita. Si tratta del 72enne Francesco De Florio De Grandis. È così che questa mattina, domenica 13 febbraio, la comunità di Lanciano, in provincia di Chieti, si è svegliata di soprassalto. Erano circa le otto quando in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita si sono uditi degli spari. Secondo le testimonianze sono stati almeno una decina isparati. L’uomo è uscito come sempre di casa per recarsi in centro. Ma, fatti pochi passi, circa un centinaio di metri, il 72enne è stato raggiunto da una grandinata didied è caduto a terra. Immediati i soccorsi, ma al loro arrivo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo del delitto sono arrivate le auto di...

Ultime Notizie dalla rete : Choc città Lanciano, 72enne ucciso per strada con dieci colpi di pistola, il figlio: 'Stava andando a messa'. Fermato il vicino di casa Il figlio Carmine, sotto choc, racconta: 'Stamattina mi ha chiamato mia madre, era sconvolta, mi ha ... si era convinto senza motivo che il pensionato parlasse male di lui in città.

