Barcellona-Napoli: formazioni e dove vederla (Di domenica 13 febbraio 2022) Giovedì 17 Febbraio 2022 nello Stadio Camp Nou alle ore 18:45 si disputerà la partita Barcellona-Napoli valida per il primo turno di Europa League. I padroni di casa in Liga hanno pareggiato con il Granada, e vinto con Alaves e Atleltico Madrid. Mentre in Supercoppa ha perso con il Real Madrid e in Coppa del Rey con Atletic Bilbao. Gli ospiti in Coppa Italia ha perso con la Fiorentina, mentre in Serie A ha vinto con Bologna, Salernitana e Venezia. Infine ha pareggiato con L'Inter. Sarà una gara iconica che mostrerà chi punta davvero alla vittoria finale in questa competizione. Barcellona-Napoli: probabili formazioni Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Jordi Alba, de Jong, Busquets, Pedri, Gavi, Aubameyang, Torres. Allenatore: Hernandez. Indisponibili: Samuel ...

