Banchero fa il fenomeno | guarda come ha dato la vittoria a Duke

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Banchero fenomeno

Eurosport IT

Paolo chiude con 16 punti e 14 rimbalzi e, davanti a Jayson Tatum e Brad Stevens dei Boston Celtics, firma le azioni decisive nel 72 - 61 dei suoi Blue Devils in casa di Boston CollegeLui a differenza dei freshmene Griffin è un secondo anno. L'ancora della difesa (che ... moto perpetuo che non sporca il foglio provando a fare il. Tre prospetti da primo giro del ...BASKET, NCAA - Seconda vittoria esterna di fila per Duke che si impone in casa di Notre Dame per 57-43 e centra il 18esimo successo stagionale.