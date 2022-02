WTA San Pietroburgo 2022 | Maria Sakkari e Anett Kontaveit in finale nel torneo russo

(Di sabato 12 febbraio 2022) Sarà unadi grande importanza, quella che domani vedrà di fronte la grecae l’estoneal WTA 500 di San. Come vedremo, il discorso verte sul ranking mondiale, con entrambe le giocatrici attese a traguardi della massima altezza nella loro carriera. Per arrivarci, però, si ritrovano tutte e due in semifinali complesse da decifrare, benché di diverso esito. Battaglia, infatti, è quella che coinvolgee la rumena Irina-Camelia Begu. Servono oltre tre ore di partita all’ellenica per imporsi su una delle migliori versioni della sua avversaria: 6-4 6-7(4) 6-4 il punteggio. Il primo set vede tantissimi game lottati, mentre paradossalmente il secondo, pur se arriva al tie-break, non vede mai la greca ...

Diciannovesima vittoria consecutiva sul cemento indoor e quarta finale di fila per Anett Kontaveit , approdata all'atto conclusivo del500 diPietroburgo . La tennista estone ha aperto quest'incredibile striscia nel 2021 ad Ostrava e non ha intenzione di chiuderla presto. Quest'oggi vittoria piuttosto agevole contro l'...E' Maria Sakkari la prima finalista del St. Petersburg Ladies Trophy, il500 diPietroburgo, trasmesso su SuperTennis e SuperTennix. La greca, testa di serie numero 1 per la prima volta in carriera, ha sconfitto Irina - Camelia Begu 6 - 4, 6 - 7(4), 6 - 4 dopo tre ...Sarà una finale di grande importanza, quella che domani vedrà di fronte la greca Maria Sakkari e l’estone Anett Kontaveit al WTA 500 di San Pietroburgo. Come vedremo, il discorso verte sul ranking ...nel torneo WTA 500 di San Pietroburgo. Per la prima volta numero 1 di un tabellone, la tennista greca ha superato la romena per 6-4 6-7(4) 6-4 recuperando da un break di svantaggio nel set decisivo ...