Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2022 ore 19:30

Viabilità DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 19.20 SARA SPANO' BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO L' INCIDENTE IN CARREGGITA INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E VIA ANAGNINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A CASILINA INOLTRE SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DI VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E VIA DI VALLERANELLO. SU VIA CASSIA CODE A TRATTI DA LA GIUSTINIANA A TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma MENTRE SU VIA PONTINA SEGNALIAMO CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE CI SPOSTIAMO A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI E DOMANI TRANSITO REGOLARE NELLE GALLERIE TRA ...

