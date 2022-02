Tennis, Jannik Sinner e un cambio di rotta inatteso nei tempi: l’altoatesino rischia non poco (Di sabato 12 febbraio 2022) Qualcuno l’ha definita la crisi del settimo anno, altri una decisione inevitabile. Nei fatti la separazione di Jannik Sinner e Riccardo Piatti sta alimentando non poche discussioni tra gli appassionati. L’indiscrezione lanciata ieri sera da Sky Sport non ha avuto smentite e quindi a questo punto è ragionevole pensare che le cose stiano così. Una rottura frutto di cosa? Tecnica, sponsors, visioni diverse sul futuro? Si possono fare delle ipotesi. Di sicuro c’è che Sinner sia diventato a tutti gli effetti un giocatore e un personaggio importante del panorama Tennistico/sportivo e le sue esigenze sono cambiate in relazione al miglioramento della sua classifica mondiale. Non è un mistero che il rapporto in quanto tale fosse destinato a terminare perché per stessa ammissione di Piatti il percorso di formazione di ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Qualcuno l’ha definita la crisi del settimo anno, altri una decisione inevitabile. Nei fatti la separazione die Riccardo Piatti sta alimentando non poche discussioni tra gli appassionati. L’indiscrezione lanciata ieri sera da Sky Sport non ha avuto smentite e quindi a questo punto è ragionevole pensare che le cose stiano così. Una rottura frutto di cosa? Tecnica, sponsors, visioni diverse sul futuro? Si possono fare delle ipotesi. Di sicuro c’è chesia diventato a tutti gli effetti un giocatore e un personaggio importante del panoramatico/sportivo e le sue esigenze sono cambiate in relazione al miglioramento della sua classifica mondiale. Non è un mistero che il rapporto in quanto tale fosse destinato a terminare perché per stessa ammissione di Piatti il percorso di formazione di ...

