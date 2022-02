Stangata luce e gas, imprese a rischio black out. La Cgia di Mestre: «I soldi messi dal governo non bastano» (Di sabato 12 febbraio 2022) Le imprese italiane, nei primi tre mesi del 2022, «saranno chiamate a pagare, rispetto al 2019 (anno pre-pandemia), ben 14,7 miliardi di euro in più di energia elettrica e gas». A lanciare l’allarme è la Cgia di Mestre, Associazione artigiani e piccole imprese. Secondo l’associazione i futuri interventi annunciati dal governo sono «ancora insufficienti». «Togliendo a questo importo 1,7 miliardi di misure di mitigazione introdotte dal governo nelle settimane scorse, le aziende dovranno farsi carico di un extra costo pari a 13 miliardi: una vera e propria Stangata», dice l’associazione degli artigiani. «Con aumenti che in alcuni casi sfiorano anche il 400 per cento, i settori energivori sono più a rischio degli altri», prosegue la ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) Leitaliane, nei primi tre mesi del 2022, «saranno chiamate a pagare, rispetto al 2019 (anno pre-pandemia), ben 14,7 miliardi di euro in più di energia elettrica e gas». A lanciare l’allarme è ladi, Associazione artigiani e piccole. Secondo l’associazione i futuri interventi annunciati dalsono «ancora insufficienti». «Togliendo a questo importo 1,7 miliardi di misure di mitigazione introdotte dalnelle settimane scorse, le aziende dovranno farsi carico di un extra costo pari a 13 miliardi: una vera e propria», dice l’associazione degli artigiani. «Con aumenti che in alcuni casi sfiorano anche il 400 per cento, i settori energivori sono più adegli altri», prosegue la ...

