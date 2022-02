Speronano i carabinieri | inseguimento choc a Scandicci

(Di sabato 12 febbraio 2022) Far west. Idella compagnia cittadina hanno intercettato ieri mattina un'auto con a bordo due malviventi che alla vista dei militari hanno provato a scappare scatenando l'inferno.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Speronano carabinieri

LA NAZIONE

L'auto deilo ha incastrato tra lo sportello e il posto di guida. I militari lo hanno fatto scendere, sdraiare a terra per tenerlo sotto controllo. Tutta la piazza è stata chiusa e ...I malviventi vedono ie salgono a bordo della loro auto.la gazzella e fuggono. Nasce un inseguimento che dura pochi chilometri. L'auto si ferma improvvisamente ed i 2 si ...Far west Scandicci. I carabinieri della compagnia cittadina hanno intercettato ieri mattina un’auto con a bordo due malviventi che alla vista dei militari hanno provato a scappare scatenando l’inferno ...Far west Scandicci. I carabinieri della compagnia cittadina hanno intercettato ieri mattina un’auto con a bordo due malviventi che alla vista dei militari hanno provato a scappare scatenando l’inferno ...