SkySport : Jannik Sinner verso la separazione con il coach Riccardo Piatti (Fonte Sky) #SkySport #Sinner #Piatti #Tennis… - Eurosport_IT : Le strade di Sinner e il suo storico coach si dividono ???? #EurosportTENNIS #Sinner - Gazzetta_it : Sinner e coach Piatti, c'è aria di divorzio. Futuro con Becker? #tennis - GaiaPic : La coppia che scoppia non è una novità, ma tra @sinner e @RPiatti fa male. Il dissapore di Melbourne è diventato ve… - _DAGOSPIA_ : STAI CALMO CAZZO -DIETRO LA ROTTURA TRA SINNER E IL SUO COACH PIATTI, LO SCAZZO IN AUSTRALIA E...… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner coach

La notizia della crisi più imprevista dello sport italiano parte come un sussurro: Jannike il suo mentore eRiccardo Piatti sarebbero sull'orlo del divorzio. Una voce che diventa sempre più forte man mano che nell'arco della giornata si aggiungono i pezzi a un puzzle sempre ...Ljubicic,di Federer e manager dell'altro azzurro Matteo Berrettini, tirato in ballo, ha smentito: Non sarò ildiperché non sono disponibile". La questione centrale, però, è un'...Sembra proprio che il nome di Becker sia stato in parte suggerito dallo stesso Piatti a Sinner, proprio quando si parlava del famoso super-coach durante gli Australian Open. Sempre quanto riporta il ...Qualcosa si è rotto tra il top 10 più giovane della classifica mondiale, Jannik Sinner, e il coach che l’ha portato per mano là in cima, una volta che la palla di neve era rotolata giù dalle montagne ...