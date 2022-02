Sci alpino, startlist seconda prova discesa donne Pechino 2022: orari, tv, programma, pettorali italiane (Di sabato 12 febbraio 2022) Verrà disputata domani, domenica 13 febbraio, la seconda prova cronometrata della discesa femminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 04.00 italiane saranno in pista per l’Italia Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia e Francesca Marsaglia. La seconda prova cronometrata della discesa femminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con lo streaming gratuito fruibile su Rai ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Verrà disputata domani, domenica 13 febbraio, lacronometrata dellafemminile dello scialle Olimpiadi Invernali di: alle ore 04.00saranno in pista per l’Italia Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia e Francesca Marsaglia. Lacronometrata dellafemminile dello scialle Olimpiadi Invernali disarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con lo streaming gratuito fruibile su Rai ...

