Sci alpino, Sofia Goggia e la seconda prova di discesa a rischio per il meteo: è in arrivo la neve a Pechino (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi si è svolta la prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il miglior tempo è stato segnato dalla svizzera Priska Nufer, ma l'elvetica ha saltato una porta come tantissime altre atlete. Il vero crono da considerare è quello della tedesca Kira Weidle, seconda al traguardo, davanti all'austriaca Christine Scheyer (anche lei con salto di porta) ed il trio svizzero composto da Corinne Suter, Michelle Gisin e Lara Gut-Behrami. Per l'Italia la notizia più importante è certamente il ritorno sugli sci di Sofia Goggia. La bergamasca ha chiuso al dodicesimo posto e soprattutto ha dato segnali incoraggianti in vista della gara di martedì. Sicuramente Sofia non è ancora al 100%, ma almeno il ginocchio non ha destato problemi e tra ...

