Sci alpino, la svizzera Priska Nufer davanti a tutte nella prima prova di discesa (con salto di porta). Il video (Di sabato 12 febbraio 2022) Si sono disputate quest'oggi le prove della discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022, com Sofia Goggia che è tornata in pista dopo l'infortunio, mentre il tempo migliore lo ha messo a segno un po' a sorpresa la svizzera Priska Nufer. L'elvetica è partita subito molto forte, tanto da arrivare dritta e saltare una porta, fatto che le ha consentito di passare al secondo intertempo con un vantaggio di 48 centesimi sulla tedesca Kira Weidle, approfittando dell'elevata velocità raggiunta nel primo tratto. Lontane le italiane, con Sofia Goggia 12ma, Nadia Delago 15ma, Nicol Delago 17, Elena Curtoni 18ma, Federica Brignone 20ma, Marta Bassino 21ma e Francesca Marsaglia 30ma.

