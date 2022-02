“Qui sto bene”: Serie A, la rivelazione che spezza i sogni delle big (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Il Sassuolo, dopo aver perso Barella al Cagliari per 20 milioni di euro, ha deciso di puntare tutto su Frattesi. Il centrocampista classe 2002, che era stato ceduto in prestito al Perugia, è ritornato a disposizione della società neroverde ed in un'intervista rilasciata a "Serie A News" ha dichiarato: "Per me rimanere al Sassuolo è l'ideale. Mi trovo bene qui ed il presidente Squinzi mi ha sempre trattato benissimo. La Serie A? Vedremo cosa succederà, ma l'obiettivo è quello di restare in questa categoria".? Il mercato estivo di Serie A terrà all'erta diversi club. Con un giocatore potenzialmente chiuso, i big della Serie A sono sempre alla ricerca di nuovi talenti da rubare ai diretti rivali. È l'ossessione di tutti i massimi dirigenti portare in rosa i giocatori forti, preparati e ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Il Sassuolo, dopo aver perso Barella al Cagliari per 20 milioni di euro, ha deciso di puntare tutto su Frattesi. Il centrocampista classe 2002, che era stato ceduto in prestito al Perugia, è ritornato a disposizione della società neroverde ed in un'intervista rilasciata a "A News" ha dichiarato: "Per me rimanere al Sassuolo è l'ideale. Mi trovoqui ed il presidente Squinzi mi ha sempre trattato benissimo. LaA? Vedremo cosa succederà, ma l'obiettivo è quello di restare in questa categoria".? Il mercato estivo diA terrà all'erta diversi club. Con un giocatore potenzialmente chiuso, i big dellaA sono sempre alla ricerca di nuovi talenti da rubare ai diretti rivali. È l'ossessione di tutti i massimi dirigenti portare in rosa i giocatori forti, preparati e ...

