Qualcosa di più su Roberto Calasso, che si nascondeva nel sublime (Di sabato 12 febbraio 2022) Noi esseri umani siamo commoventi. Non riusciamo a concepire la nostra morte. Nonostante abiti stabilmente fra noi, ci risulta impensabile. Sembra che siano sempre gli estranei a morire. Quando nell’estate dell’anno scorso è scomparso Roberto Calasso, mi è sembrato un controsenso. Misurati con il metro della attuale durata della vita, i suoi ottant’anni mi sono sembrati un’età immatura per morire. Assurdamente mi sono chiesto: perché Calasso ha deciso di morire prima del tempo? Il tempo, i vari tempi storici e metastorici che nei suoi libri ha esplorato, erano così enormemente estesi (dalla fine della preistoria in poi) che lui stesso, essendo il loro autore, avrebbe dovuto vivere più a lungo, quasi enormemente a lungo, almeno fino a novant’anni, un’età a cui oggi arrivano molti che non avrebbero mai creduto di avere una vita così ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Noi esseri umani siamo commoventi. Non riusciamo a concepire la nostra morte. Nonostante abiti stabilmente fra noi, ci risulta impensabile. Sembra che siano sempre gli estranei a morire. Quando nell’estate dell’anno scorso è scomparso, mi è sembrato un controsenso. Misurati con il metro della attuale durata della vita, i suoi ottant’anni mi sono sembrati un’età immatura per morire. Assurdamente mi sono chiesto: perchéha deciso di morire prima del tempo? Il tempo, i vari tempi storici e metastorici che nei suoi libri ha esplorato, erano così enormemente estesi (dalla fine della preistoria in poi) che lui stesso, essendo il loro autore, avrebbe dovuto vivere più a lungo, quasi enormemente a lungo, almeno fino a novant’anni, un’età a cui oggi arrivano molti che non avrebbero mai creduto di avere una vita così ...

Advertising

NicolaPorro : #Israele è da sempre considerato il modello da seguire sui #vaccini, ma qualcosa secondo Becchi e Trevisan non torn… - giusmo1 : #Pnrr, un vero peccato che sia passato quasi inosservato il fuorionda di Sala a Fontana: “Sud, sud, sud, dobbiamo f… - repubblica : Drusilla 'gela' Iva Zanicchi che le dice 'tu hai qualcosa più di me'. La replica: 'Sì, sono colta' - CordioliMirco : RT @AValvecchia: Ma continuano a a sierare, io ne ho fatta 1 per lavorare e sto allungando i tempi per la 2 il più possibile, sperando succ… - acaitaliasati : RT @bshdsamurai: Io non vi dirò #NoGreeenPass o #BASTAgreenpass o qualcosa sull' #ObbligoVaccinale. Faccio solo mie le parole del più gran… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa più Giovanni Truppi, la rivincita della lentezza a Sanremo: 'Sono un cantautore alternativo, non voglio piacere... Alla fine credo di essere riuscito a mettere a fuoco le cose più importanti da dire e comunicarle a ... Ma, probabilmente ha anche qualcosa a che fare anche con quello che dice. E, magari proprio per ...

Covid, dalle pillole ai monoclonali: ecco le nuove armi contro il virus per curarsi anche a casa Diciamo quindi che è un primo passo verso un trattamento differente dei soggetti affetti dal Covid, ma dopo due anni forse si poteva fare qualcosa in più'. Due criticità (approvvigionamento e ...

Roma, il sindaco Gualtieri: rette ridotte per gli asili nido e più verde Corriere Roma Alla fine credo di essere riuscito a mettere a fuoco le coseimportanti da dire e comunicarle a ... Ma, probabilmente ha anchea che fare anche con quello che dice. E, magari proprio per ...Diciamo quindi che è un primo passo verso un trattamento differente dei soggetti affetti dal Covid, ma dopo due anni forse si poteva farein'. Due criticità (approvvigionamento e ...