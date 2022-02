Pressione alta, con questa verdura si tiene sotto controllo: il miglior rimedio (Di sabato 12 febbraio 2022) Cosa fare quando la Pressione sanguigna fa un po’ la pazzerella? Oltre ai rimedi più drastici, c’è un alimento che si può trovare in tutti i negozi in grado di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 12 febbraio 2022) Cosa fare quando lasanguigna fa un po’ la pazzerella? Oltre ai rimedi più drastici, c’è un alimento che si può trovare in tutti i negozi in grado di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

hazzspeacesign : Ho già la pressione alta - infoitinterno : Meteo 7 giorni: arriverà il MALTEMPO su tante regioni, ma l'alta pressione resta in guardia - miridesant : @GuidoMattioni @triss65 Anche io a 63 . 10 anni fa per pressione un po alta e colesterolo,ho iniziato a camminare a… - anarcobiotici : @YanezPeter Ah bene. Pure lui considera diabete, pressione alta, ischemia, gravi patologie pregresse. Età media 80… - fede031098 : @IberaDomenico @beersnfc Anche perché le 'mosche' non sono sinonimo di pressione alta e, comunque sia, si sarebbe m… -