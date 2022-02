Advertising

tinivicamyloves : RT @sportface2016: #MilanSampdoria, #Pioli: 'Rinnovo #Hernandez segnale importante, momento fondamentale della stagione' - sportface2016 : #MilanSampdoria, #Pioli: 'Rinnovo #Hernandez segnale importante, momento fondamentale della stagione' - sportli26181512 : #Pioli: 'Rinnovo Theo segnale importante. #Ibrahimovic? Ha bisogno di tempo': L'allenatore del Milan ha parlato all… - MilanNewsit : LIVE MN - Pioli: 'Rinnovo Theo segnale importante del club. Soddisfatto di Kessie. E Kalulu è un titolare' - sportli26181512 : Pioli: “Il rinnovo di Theo un gran segnale per tutti. Ibra? Serve tempo”: Pioli: “Il rinnovo di Theo un gran segnal… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli rinnovo

ovviamente mantiene il matra del 'partita dopo partita', ma intanto riconosce: 'Al di là dei ... Ildi Hernandez? E' un bellissimo segnale per tutto l'ambiente ed è anche una visione per ......ha parlato alla vigilia della partita contro la Sampdoria Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Sampdoria....Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match ... Ora conta solo quella di domani e c'è grande concentrazione". "Il rinnovo di Theo Hernandez? Credo che sia un ...Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita che attende il Milan domenica alle 12.30 in casa contro la Sampdoria, match che non potrà non essere vissuto in rapporto con quanto accadrà ...