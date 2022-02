Pioli: «Il rinnovo di Theo Hernandez è un bellissimo segnale per tutto l’ambiente» (Di sabato 12 febbraio 2022) Alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di tuttomercatoweb.com. “Il rinnovo di Theo è un bellissimo segnale di un club che ha una visione per il presente e per il futuro. Il rinnovo di Theo è un segnale importante per tutto l’ambiente; avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza e un club che pensa al presente al futuro è simbolo di un club che vuole tornare ai massimi livelli”. La stagione del Milan ha svoltato con gli ultimi 20 minuti del derby? “Il pessimismo non è mai entrato a Milanello, abbiamo sempre lavorato con forza; la forza di questo gruppo è rimanere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria, l’allenatore del Milan, Stefano, ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito il resoconto dimercatoweb.com. “Ildiè undi un club che ha una visione per il presente e per il futuro. Ildiè unimportante per; avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza e un club che pensa al presente al futuro è simbolo di un club che vuole tornare ai massimi livelli”. La stagione del Milan ha svoltato con gli ultimi 20 minuti del derby? “Il pessimismo non è mai entrato a Milanello, abbiamo sempre lavorato con forza; la forza di questo gruppo è rimanere ...

Advertising

sportli26181512 : Pioli: “Il rinnovo di Theo un gran segnale per tutti. Ibra? Serve tempo”: Pioli: “Il rinnovo di Theo un gran segnal… - napolista : #Pioli: «Il rinnovo di Theo Hernandez è un bellissimo segnale per tutto l’ambiente» In conferenza stampa: «Il pess… - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'rinnovo Theo Hernandez bellissimo segnale' - - theMilanZone_ : ??#Pioli “Rinnovo Theo? Credo che sia un bellissimo segnale di un club che ha una visione per presente e futuro. The… - TuttoMercatoWeb : Il rinnovo di Theo Hernandez? Pioli: 'Bellissimo segnale per il presente e per il futuro' -