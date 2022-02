Olimpiadi, Sofia Goggia riparte dalla discesa libera e sfiora la top ten nella prima prova cronometrata (Di sabato 12 febbraio 2022) Nessun infortunio può fermare Sofia Goggia. La 29enne di Bergamo ha iniziato la propria esperienza ai Giochi Olimpici Invernali firmando il dodicesimo tempo nella prima prova cronometrata di discesa libera e dimostrando di potersi giocare le proprie chance nella propria specialità. Scattata con il pettorale numero 11, la finanziera bergamasca ha scacciato i fantasmi dei giorni scorsi dimostrando di trovarsi a proprio agio sulla pista di Yanquing e trovando le giuste traiettorie che potrebbero regalarle una medaglia nella prova di martedì 15 febbraio. Nonostante un piccolo sbilanciamento all’uscita da un salto, Goggia ha concluso le proprie fatiche con 1”55 di ritardo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 12 febbraio 2022) Nessun infortunio può fermare. La 29enne di Bergamo ha iniziato la propria esperienza ai Giochi Olimpici Invernali firmando il dodicesimo tempodie dimostrando di potersi giocare le proprie chancepropria specialità. Scattata con il pettorale numero 11, la finanziera bergamasca ha scacciato i fantasmi dei giorni scorsi dimostrando di trovarsi a proprio agio sulla pista di Yanquing e trovando le giuste traiettorie che potrebbero regalarle una medagliadi martedì 15 febbraio. Nonostante un piccolo sbilanciamento all’uscita da un salto,ha concluso le proprie fatiche con 1”55 di ritardo ...

