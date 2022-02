Napoli-Inter | Di Lorenzo | “Grande rammarico | puniti da un rimpallo”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Giovanni Diè stato uno dei protagonisti di, partita che è terminata in pareggio con gol di Insigne e Dzeko. Il terzino delparla della sfida con i nerazzurri, che si era messa bene grazie al gol di Insigne su rigore. “C’ènella squadra perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sicuramente potevamo concretizzare di più” come dimenticare il palo di Zielinski, ma anche l’occasione per Elmas. Diha pa poi aggiunto: “È stata una partita giocata contro una squadra dilivello”. Il giocatore si è fermato anche per un leggero infortunio ma rassicura tutti: “Sto bene. Oggi è stata una partita dura contro Perisic un attaccante davvero molto forte, che si trova in unstato di ...

Problemi fisici anche per Lobotka dopo la gara con l'. La nota della SSC. 'Stanislav Lobotka, a fine gara, ha accusato un risentimento alla coscia destra'. Comments commentsIl calciatore delInsigne sui social ha commentato la gara di campionato giocata al Maradona contro l'. Comments comments“Nap-Int 1:1 Finisce in parità la sfida scudetto: Napoli meglio nel 1^T , avanti su rigore ( fallo De Vrij /Osimhen) Inter nel 2^, in gol con Dzeko. Sterile pressione per gran parte della ripresa dei ...Dumfries su Napoli Inter – Denzel Dumfries, ha parlato al termine del pareggio contro il Napoli in un pareggio che il terzino vede come un risultato giusto. Queste le sue parole: “Non è stato facile ...