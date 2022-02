M5S | Fico | Conte è leader Movimento | nessuna questione politica

(Di sabato 12 febbraio 2022) "Parliamo di unaassolutamente burocratica non, quindi faremo i nostri passi come abbiamo annunciato e speriamo che vada a buon fine tutto, qui laè più semplice ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S Fico

Il Fatto Quotidiano

...permesso la modifica dello statuto del Movimento e l'elezione del nuovo presidente Giuseppe Conte."Conte è ben saldo e facciamo il percorso insieme per il futuro del Movimento - spiega il, per ...842 euro, l'ex premierGiuseppe Conte con circa 105 mila euro il segretario di Sinistra ...Senato Elisabetta Casellati con 274.475 euro doppia nettamente il suo omologo a Montecitorio Roberto...“Conte è il leader del Movimento Cinque stelle riconosciuto e stravotato, siamo con lui”. Lo dice Roberto Fico, presidente della Camera, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di una ..."Conte è il leader del Movimento 5 Stelle, non c'è nessuna questione politica". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, precisando che "la situazione è molto più semplice di quella ...