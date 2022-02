Lo Zona Wrestling Radio Show tornerà presto (Di sabato 12 febbraio 2022) Buonasera a tutti amici di Zona Wrestling. Un piccolo messaggio per rispondere alla domanda che in molti vi state e ci state facendo. Perché ultimamente Cheap Chat e il podcast del fine settimana non ci sono stati? La risposta è semplice, il Leader del Radio Show, nonché anima dello stesso, al momento ha dei problemi logistici e quindi per qualche tempo i nostri appuntamenti non saranno regolari. Non preoccupatevi però, non ce ne stiamo affatto andando, anzi, torneremo molto presto più decisi che mai. La nostra voce sarà di nuovo con voi fra non molto, solo il tempo di sistemarci meglio. Quindi niente paura e a presto. Zona Wrestling Radio Show Team Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022) Buonasera a tutti amici di. Un piccolo messaggio per rispondere alla domanda che in molti vi state e ci state facendo. Perché ultimamente Cheap Chat e il podcast del fine settimana non ci sono stati? La risposta è semplice, il Leader del, nonché anima dello stesso, al momento ha dei problemi logistici e quindi per qualche tempo i nostri appuntamenti non saranno regolari. Non preoccupatevi però, non ce ne stiamo affatto andando, anzi, torneremo moltopiù decisi che mai. La nostra voce sarà di nuovo con voi fra non molto, solo il tempo di sistemarci meglio. Quindi niente paura e aTeam

