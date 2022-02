LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA | quattro uomini al comando | gruppo a 30 secondi

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 Ilpaga una trentina dinei confronti di questi: non sarà semplice andare a prenderli. 16.32 Insieme a McNulty ci sono anche Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Kobe Goossens (Intermarché Wanty Gobert) e Warren Barguil (Arkea Samsic). 16.30 Sono stati ripresi i fuggitivi ed è partito in discesa Brandon McNulty! L’americano è riuscito ad evadere e adesso in pianura tiene con le sue abilità da cronoman. 16.27 Ancora non sono stati ufficializzati i nomi passati per primi alla Cima Pantani. 16.24 Si è quasi esaurita la discesa dalla Cima Pantani. 16.21 Fra pochissimo la corsa attraverserà la città di Totana per poi scendere verso il Mediterraneo. 16.18 Meno di 80 chilometri alla conclusione, sale l’andatura. 16.15 ...