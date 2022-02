Lazio Bologna, il c.t. Mancini in tribuna: tanto gli Azzurri in campo (Di sabato 12 febbraio 2022) Il c.t. della Nazionale Mancini è presente sulle tribune dell’Olimpico per Lazio-Bologna C’è anche Roberto Mancini all’Olimpico per Lazio-Bologna, match valido per la 25ª giornata di Serie A. Diversi i giocatori osservati dal c.t. azzurro in vista delle sfide dei play off per i Mondiali in programma a marzo: da Lazzari e Luiz Felipe in difesa a Zaccagni senza dimenticare Ciro Immobile nella Lazio. Nel Bologna invece gli unici due azzurrabili sono Soriano e Orsolini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il c.t. della Nazionaleè presente sulle tribune dell’Olimpico perC’è anche Robertoall’Olimpico per, match valido per la 25ª giornata di Serie A. Diversi i giocatori osservati dal c.t. azzurro in vista delle sfide dei play off per i Mondiali in programma a marzo: da Lazzari e Luiz Felipe in difesa a Zaccagni senza dimenticare Ciro Immobile nella. Nelinvece gli unici due azzurrabili sono Soriano e Orsolini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

