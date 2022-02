Insetti come cibo, l’Ue autorizza il consumo di grilli a tavola (Di sabato 12 febbraio 2022) La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione dei grilli domestici (Acheta domesticus) come nuovo alimento nell’Ue. Finora è il terzo insetto approvato dall’Ue. l’Ue autorizza il consumo di grilli a tavola: saranno disponibili congelati, essiccati e in polvere Le precedenti autorizzazioni riguardavano le tarme delle farina essiccate e la locusta migratoria. come le locuste, anche i grilli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 febbraio 2022) La Commissione europea hato la commercializzazione deidomestici (Acheta domesticus)nuovo alimento nel. Finora è il terzo insetto approvato dalildi: saranno disponibili congelati, essiccati e in polvere Le precedentizioni riguardavano le tarme delle farina essiccate e la locusta migratoria.le locuste, anche iL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

silvia92745700 : RT @gr_grim: Vi ricordo che se li autorizzano, gli insetti a breve li troveremo utilizzati nelle preparazioni alimentari volenti o nolenti.… - AntonioGraziani : @Agenzia_Ansa come ci siamo ridotti, continua così, con 250.000 nuovi abitanti su questo pianeta OGNI GIORNO, dopo… - albertotozzi3 : RT @gr_grim: Vi ricordo che se li autorizzano, gli insetti a breve li troveremo utilizzati nelle preparazioni alimentari volenti o nolenti.… - MENUETTOit : #Food e #Music: Insetti a tavola, l'Ue autorizza il consumo del grillo domestico come cibo - - gyomax8 : Autorizzati da #Bruxelles come nuovi alimenti, tarme della farina, locusta migratoria ed adesso i #grilli. Questi… -