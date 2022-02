Immobile e doppietta Zaccagni | Lazio liquida Bologna 3-0

(Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Laprosegue la sua striscia positiva e, dopo la Fiorentina,anche ilcon un sonoro 3-0 centrando il quarto risultato utile consecutivo in Serie A, mentre per i rossoblu è notte fonda con un solo punto conquistato nelle ultime 5 partite di campionato. L'avvio è equilibrato ma al minuto 11 arriva l'episodio che cambia il volto del match: Soumaro sbraccia su, Piccinini indica il dischetto. Dagli 11 metri vache fredda Skorupski e porta avanti la. I biancocelesti insistono, Milinkovic-Savic ci prova da fuori trovando però la risposta del portiere avversario. Il, dal canto suo, cerca di farsi vedere in attacco, ma il colpo di testa di Orsolini è debole per mettere paura a Strakosha mentre la conclusione ...

Passano dieci minuti e Dijks rischia la frittata con un retropassaggio scellerato a Skorupski: il portiere polacco esce ed evita ladi. Al 37' prima chance del match per il ...Impegna Skorupski con un contropiede iniziato e concluso da lui stesso)6,5 : Torna freddo ... Poi raddoppia nel secondo inserendosi in contropiede e chiude il match con lapersonale. ...Immobile 7,5 – Non è una contusione alla caviglia a poterlo fermare. Glaciale dal dischetto per sbloccare la gara, prova con insistenza a trovare la doppietta ma non è fortunato. Zaccagni 8 – La ...Apre Immobile su rigore (ora a -1 dal record di Piola con la maglia della Lazio in A), nella ripresa si scatena Zaccagni con una doppietta in 10’. Quarta gara in campionato senza subire gol per ...