Highlights prima prova discesa con Goggia: sci alpino Pechino 2022 (VIDEO) (Di sabato 12 febbraio 2022) Il VIDEO della prima prova di discesa libera di Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022. La bergamasca, al rientro dall’infortunio, non spinge molto nella parte alta ma poi prende confidenza e guadagna nel finale. Grande gioia e sospiro di sollievo per Goggia, che esulta al traguardo come fosse in gara. La più veloce è la svizzera Priska Nufer, che taglia il traguardo in 1’33?47 e precede la tedesca Kira Weidle e l’austriaca Christine Scheyer. Buona prova anche per l’azzurra Nadia Delago (15esima), che precede la sorella Nicol (17esima), Elena Curtoni (18esima), Federica Brignone (20esima) e Marta Bassino (21esima). Più indietro Francesca Marsaglia, 30esima al traguardo. Di seguito le immagini della discesa di ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildelladilibera di Sofiaalle Olimpiadi di. La bergamasca, al rientro dall’infortunio, non spinge molto nella parte alta ma poi prende confidenza e guadagna nel finale. Grande gioia e sospiro di sollievo per, che esulta al traguardo come fosse in gara. La più veloce è la svizzera Priska Nufer, che taglia il traguardo in 1’33?47 e precede la tedesca Kira Weidle e l’austriaca Christine Scheyer. Buonaanche per l’azzurra Nadia Delago (15esima), che precede la sorella Nicol (17esima), Elena Curtoni (18esima), Federica Brignone (20esima) e Marta Bassino (21esima). Più indietro Francesca Marsaglia, 30esima al traguardo. Di seguito le immagini delladi ...

Ultime Notizie dalla rete : Highlights prima Sei Nazioni Under 20, Italia - Inghilterra 6 - 0: highlights L'Italia under 20 fa l'impresa e inizia nel migliore dei modi il weekend di confronti contro l'Inghilterra nella palla ovale e nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni, conquistando la prima vittoria sul XV della rosa nei tre tornei principali della manifestazione (maschile, under 20 e femminile), con una partita monumentale dei ragazzi in maglia azzurra. Da una quasi meta ai primi ...

Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo - Roma: chance per Ceide dall'inizio ... precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell'andata Le probabili ... In attacco, Defrel giocherà da prima punta con ai suoi fianchi Berardi e Traorè , in ballottaggio con ...

HIGHLIGHTS prima prova discesa di Sofia Goggia: sci alpino Pechino 2022 (VIDEO) Sportface.it Bressanone: partenza sprint, Tamberi 2,25 Al via i Campionati Italiani juniores e promesse alla “Raiffeisen Arena” di Bressanone: gli highlights della giornata inaugurale dalla pedana dell'alto juniores dove Gianmarco Tamberi sale a 2.25 (3° ...

Lipsia-Colonia: video, gol e highlights Vittoria del Lipsia per 3-1. La rete di Christopher Nkunku al 25° minuto ha portato il Lipsia sul risultato di 1-0 alla fine della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo il divario si è ...

