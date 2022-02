Greuther Furth vs Hertha Berlino: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Greuther Furth, club di seconda categoria della Bundesliga, accoglierà l’Hertha Berlino allo Stadion am Laubenweg sabato 12 febbraio per cercare di prolungare la sua imbattibilità in casa a cinque partite. I visitatori, nel frattempo, non hanno vinto nessuna delle loro ultime cinque partite in trasferta nella massima serie, non riuscendo a segnare in quattro occasioni nel processo. Il calcio di inizio di Greuther Furth vs Hertha Berlino è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Greuther Furth vs Hertha Berlino: a che punto sono le due squadre? Greuther Furth Il Greuther Furth non è riuscito a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 febbraio 2022) Il, club di seconda categoria della Bundesliga, accoglierà l’allo Stadion am Laubenweg sabato 12 febbraio per cercare di prolungare la sua imbattibilità in casa a cinque partite. I visitatori, nel frattempo, non hanno vinto nessuna delle loro ultime cinque partite in trasferta nella massima serie, non riuscendo a segnare in quattro occasioni nel processo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilnon è riuscito a ...

