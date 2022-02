Formula E, tutti in Messico per il secondo round del Mondiale 2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo la prima tappa araba, torna la Formula E e lo fa nel palcoscenico del Nuovo Continente. Sarà il Messico il secondo paese che ospiterà il round del Mondiale 2022 della FIA interamente dedicato alle auto da corsa elettriche. Sul tracciato permanente di Città del Messico, Edoardo Mortara cercherà di difendere l’attuale primato conquistato nella prima sessione. Grandi motivazioni, invece, per Antonio Giovinazzi che vorrà scalare la graduatoria dopo aver preso ancor più confidenza con la nuova categoria motoristica. Ecco dove sarà possibile assistere all’intero evento elettrico del Motorsport. Formula E in Messico: la diretta tv dell’evento Ecco tutto il programma di questa seconda tappa del Mondiale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo la prima tappa araba, torna laE e lo fa nel palcoscenico del Nuovo Continente. Sarà ililpaese che ospiterà ildeldella FIA interamente dedicato alle auto da corsa elettriche. Sul tracciato permanente di Città del, Edoardo Mortara cercherà di difendere l’attuale primato conquistato nella prima sessione. Grandi motivazioni, invece, per Antonio Giovinazzi che vorrà scalare la graduatoria dopo aver preso ancor più confidenza con la nuova categoria motoristica. Ecco dove sarà possibile assistere all’intero evento elettrico del Motorsport.E in: la diretta tv dell’evento Ecco tutto il programma di questa seconda tappa del...

Advertising

HubOffersAmazon : Grazie per lo #sconto segnalato! ?? Palmolive, Bagnoschiuma Naturals, Bagnodoccia Crema Per Il Corpo Al Burro di K… - Ceblo7 : La nuova stagione di Formula 1 porta tutti i nodi al pettine. Le scuderie che hanno i migliori mezzi e le migliori… - Staschiscio : @Bu39159456 @czamba @DIAVOLE13994496 anch'io non ricordo la formula, in teoria è come la roulette che in un anno tu… - FormulaPassion : #F1: tutti i dettagli del #Mercedes #W13-day in programma venerdì 18 febbraio - MarcoGianesello : @capuanogio La Coppa Italia attuale è arrapante? Siamo allla follia....chissà perché in tutti gli altri paesi hanno… -