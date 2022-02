Empoli-Cagliari, Pavoletti, Keita o Pereiro? La scelta di Mazzarri per la 25^ giornata (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Pavoletti, Keita o Pereiro? Chi giocherà al fianco di Joao Pedro nel round 25? È stata la più grande preoccupazione in allenamento di Mazzari ad affrontare ore dopo la partita contro Castellani. L'allenatore, infatti, può contare su tutti i suoi attaccanti e ci sarà molta curiosità sulla decisione finale. Mentre il sistema offensivo del Cagliari sembrava chiaro prima di dicembre, negli ultimi due mesi abbiamo assistito a un vero cambiamento. L'unico ancora al momento sembra essere Joao Pedro, appena uscito dalla convocazione in Nazionale italiana, segnando 10 gol in 23 presenze. Oltre al numero 10, ci sono altri tre giocatori che possono giocare solo per una maglia: Pereiro, Pavoletti e Keita Balder. L'impressione è che Mazzari li utilizzerà in base alla ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ?? Chi giocherà al fianco di Joao Pedro nel round 25? È stata la più grande preoccupazione in allenamento di Mazzari ad affrontare ore dopo la partita contro Castellani. L'allenatore, infatti, può contare su tutti i suoi attaccanti e ci sarà molta curiosità sulla decisione finale. Mentre il sistema offensivo delsembrava chiaro prima di dicembre, negli ultimi due mesi abbiamo assistito a un vero cambiamento. L'unico ancora al momento sembra essere Joao Pedro, appena uscito dalla convocazione in Nazionale italiana, segnando 10 gol in 23 presenze. Oltre al numero 10, ci sono altri tre giocatori che possono giocare solo per una maglia:Balder. L'impressione è che Mazzari li utilizzerà in base alla ...

