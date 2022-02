Elisa Isoardi, tutto pronto per il grande ritorno in TV: la sentenza di un collega (Di sabato 12 febbraio 2022) Elisa Isoardi è scomparsa dai palinsesti da un po’ e per ora non è prevista, ma un suo noto collega, nonché icona televisiva ha dato la sua sentenza Non c’è nulla di male a prendersi cura di sé stessi e della famiglia mettendo in standby il lavoro e la conduttrice lo sa bene: è questa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 febbraio 2022)è scomparsa dai palinsesti da un po’ e per ora non è prevista, ma un suo noto, nonché icona televisiva ha dato la suaNon c’è nulla di male a prendersi cura di sé stessi e della famiglia mettendo in standby il lavoro e la conduttrice lo sa bene: è questa L'articolo proviene da Inews24.it.

sonolap : È Elisa Isoardi. L la pesciolina!#IlCantanteMascherato - sonolap : La Pesciolina è Elisa Isoardi. Ha l accento piemontese mi sembra..,#IlCantanteMascherato - MauryKostanzo : @fabiofabbretti E se lo avesse detto la Isoardi (o la d'Urso...) quanti tweet indignatih avremmo letto oggi? Casual… - zazoomblog : Elisa Isoardi astio con Antonella Clerici? Il gesto non spiazza - #Elisa #Isoardi #astio #Antonella - CiraDanisi : Elisa Isoardi da capogiro, lo scatto in intimo fa il pieno di like - FOTO -

Vip in lingerie per un San Valentino a tutta seduzione Il body di pizzo di Elisa Isoardi fa sussultare il cuore dei follower con le sue trasparenze maliziose e la scollatura vertiginosa, e la conduttrice gioca con la posa per valorizzare ancora di più il ...

