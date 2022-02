Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Dalla Moto3 all’Eredità: chi è Lorenzo Petrarca, re del quiz televisivo) è stato pubb… - Gazzetta_it : Dalla Moto3 all’Eredità: Lorenzo Petrarca trionfa nel quiz televisivo - eliseoescamez : RT @gponedotcom: Presentato il team in cui correrrà la 'pilotessa', al suo fianco ci sarà David Munoz, ma solamente a partire dalla settima… - MEYYAPPANMD : RT @gponedotcom: Presentato il team in cui correrrà la 'pilotessa', al suo fianco ci sarà David Munoz, ma solamente a partire dalla settima… - Vanganel : RT @gponedotcom: Presentato il team in cui correrrà la 'pilotessa', al suo fianco ci sarà David Munoz, ma solamente a partire dalla settima… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Moto3

La Gazzetta dello Sport

Un record per l'edizione 2021/22 e una bella soddisfazione per il pilota che sei anni fa ha sperimentato in prima persona pregi e difficoltà dellaGrande lavoro anche fuoripista del Team Asia nel creare le condizioni per far rendere al top ... quando il Campione del Mondo in carica dellafarà i primi test del 2022 sulla Kalex del ...Dopo 5 anni (e un titolo mondiale) nella Supersport 300, Ana Carrasco torna in Moto3, classe in cui aveva corso dal 2013 al 2015. Per farlo ha scelto il team BOÉ SKX, che ha svelato le sue moto in ...Moto3, Foggia in primo piano In Moto3 Dennis ... Grande lavoro anche fuori dalla pista del Team Asia nel creare le condizioni per far rendere al top il thailandese, certo, ma addirittura trovarlo ...