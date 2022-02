Come riprodurre facilmente 9 fantastiche piante! (Di sabato 12 febbraio 2022) Siete amanti delle piante da appartamento? Bene! Oggi vi racconteremo Come creare altre piante a partire da quelle che avete in casa. Per prima cosa è necessario che oltre ovviamente alla pianta, è necessario che vi procurate un cutter, un taglierino, di piccole dimensioni e che sia maneggevole. Procediamo con le prime rivelazioni e scopriamo insieme Come ricreare la vita vegetale. Se in casa avete un Anthurium in casa, quello classico con i fiori rossi per precisione, e vorreste averne altri, sappiate che è possibile. Basta prendere qualche foglia con un pezzetto di gambo attaccato, inserirle all’interno di un pirottino ciascuna, dove al centro avete fatto un foro per far uscire il gambo. Mettetele nell’acqua e lasciatele per 7 giorni. Vedrete, passato questo tempo che avranno messo radici e saranno pronte per essere invasate e innaffiate. Invece ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 febbraio 2022) Siete amanti delle piante da appartamento? Bene! Oggi vi racconteremocreare altre piante a partire da quelle che avete in casa. Per prima cosa è necessario che oltre ovviamente alla pianta, è necessario che vi procurate un cutter, un taglierino, di piccole dimensioni e che sia maneggevole. Procediamo con le prime rivelazioni e scopriamo insiemericreare la vita vegetale. Se in casa avete un Anthurium in casa, quello classico con i fiori rossi per precisione, e vorreste averne altri, sappiate che è possibile. Basta prendere qualche foglia con un pezzetto di gambo attaccato, inserirle all’interno di un pirottino ciascuna, dove al centro avete fatto un foro per far uscire il gambo. Mettetele nell’acqua e lasciatele per 7 giorni. Vedrete, passato questo tempo che avranno messo radici e saranno pronte per essere invasate e innaffiate. Invece ...

Advertising

AlessiaPia16 : @odietamomalik @Silvs__ Semplicemente grazie per rallegrarmi le giornate con la tua musica. Sei parte costante dell… - MatteoUghe : @Dexerto È incredibile come riesca a riprodurre il movimento dello spazzolino - Bas_contrario : @itsmeback_ Di fatti veniva studiata (senza successo) da oltre 30 anni, per la cura del cancro: e come si cura il c… - _de_marta : PALESE c’è qualcuno nel team di bershka che come unico compito ha quello di scrollare pinterest tutto il giorno e d… - nothevoid : @giampieromsc @drueganes @fremo03893514 @Marika11592744 @Silvia_Si @emyp2109 -

Ultime Notizie dalla rete : Come riprodurre Teufel celebra il World Radio Day con due nuove smart radio ... per una capacità di riprodurre musica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di ... Radio One Radio One di Teufel si propone come punto di incontro tra una radio DAB/FM dal design moderno, una ...

Julian Bedel, l'alchimista dei profumi artigianali di lusso Tanto che uno dei profumi creati vuole riprodurre oggi il sentore della cantina di bordo della nave ... alcuni destinati a mutare nel tempo, un po' come una buona bottiglia di Rhum, e diventare ...

Come riprodurre l'orchidea con la talea in acqua e coltivarla Donna Glamour ... per una capacità dimusica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di ... Radio One Radio One di Teufel si proponepunto di incontro tra una radio DAB/FM dal design moderno, una ...Tanto che uno dei profumi creati vuoleoggi il sentore della cantina di bordo della nave ... alcuni destinati a mutare nel tempo, un po'una buona bottiglia di Rhum, e diventare ...